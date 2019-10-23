Штраф від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років загрожує 16-річному жителю Теребовлянського району. Хлопець, випивши зайвого, вирішив проїхатися на чужому транспортному засобі.

Підозрілий автомобіль помітили поліцейські, патрулюючи вулиці районного центру. Іномарка їхала містом з порушенням правил дорожнього руху, тож правоохоронці зупинили транспорт. У ході спілкування з кермувальником працівники поліції встановили, що юнак неповнолітній, до того ж з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Правопорушник одразу зізнався, що автомобіль він викрав з території місцевого підприємства, де тимчасово працював. Він знав, де зберігаються ключі від іномарки, тож випивши зайвого, вирішив проїхатися містом.

Тепер неповнолітньому доведеться відповідати перед законом не лише за адміністративне правопорушення згідно частини 1 статті 130 КУпАП України, але й відповідно до частини 1 статті 289 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.