Більше 20 тисяч гривень – саме стільки привласнили аферисти, знявши гроші з карткового рахунку краянина. Чоловік намагався оформити грошову допомогу для громадян, однак став жертвою афери й втратив власні заощадження.

Афера полягає в наступному: переходячи за посиланням, яке пропонує отримати кошти, людина потрапляє на фішинговий сайт. Це двійник надійного легального сайту, розміщений за схожою електронною адресою – людина думає, що зайшла на сайт свого банку, а насправді – це сайт-двійник шахраїв, який візуально дуже схожий, адреса сайту відрізняється зазвичай всього на одну літеру. Якщо на такому фішинговому сайті людина вводить номер картки, мобільного телефону, паролі – шахраї можуть отримати доступ до її рахунків і зняти всі кошти.

Так житель Чортківського району позбувся 20 144 гривень, які шахраї зняли з його рахунку.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають не вводити дані банківської карти при заповненні анкет на невідомих сайтах.

Якщо ви, заповнюючи заявку, дійшли до розділу, де вас просять ввести дані банківської картки – зупиніться і вийдіть з даної сторінки, навіть якщо вона нагадуватиме відомий сайт банку чи іншої установи. Це так званий фішинг (вебресурс, який виманює реквізити платіжних карток під виглядом надання неіснуючих послуг).

Отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, потрібно лише з офіційних джерел, не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Якщо ж фінансову інформацію розголошено, негайно зверніться до банку та заблокуйте картку, повідомте про випадок шахрайства в поліцію