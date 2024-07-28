Тернополянин сподівався отримати фінансову допомогу від благодійного фонду, а натомість втратив усі заощадження. Працівники поліції вкотре застерігають громадян: не переходьте за сумнівними посиланнями та у жодному разі не вводьте дані банківських карток.

За словами 69-річного потерпілого, в одній із соціальних мереж побачив оголошення про надання виплат від благодійного фонду «Допомога UA». Аби її отримати необхідно було перейти на сайт та зазначити реквізити банківської картки, що чоловік і зробив. Опісля, з усіх рахунків невідомі зняли гроші, а це – понад 460 000 гривень. Насправді посилання шахраї надсилають фішингове і після того, як люди подають заявку, зловмисники викрадають заощадження.

Слідчі Тернопільського районного управління поліції за фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження відповідно до ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.