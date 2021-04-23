Тернополянин Ігор Березовський розповів, що постраждав від безпритульного собаки. Чоловік намагався нагодувати чотирилапого, однак той накинувся на нього.

«Шкода бездомних тварин, тому намагаюся інколи їх підгодовувати. Така історія трапилася вперше. Біля ринку дав їжу собаці, а він накинувся. Сильного укусу не було, але подряпини лишилися. Одяг зіпсувався. Трохи неприємна історія», – розповідає чоловік.

Додамо, у Тернополі зоозахисники рокам збирають кошти на притулок для безпритульних тварин. Під час карантину пожертвування скоротилися в рази. Відтак спорудження дому для чотиролапих відтермінувалося.

“Насправді не секрет, що оголошений декілька років тому збір коштів на одне лише приміщення триває по сьогодні. Якщо у попередні роки крім пожертв небайдужих людей нам вдавалось ще відкладати на притулок хоча б невелику частину коштів з кожної нашої благодійної акції, то останнього року було важко зібрати кошти навіть на харчування та поточні потреби для тварин під нашою опікою, кількість яких зростає обернено пропорційно до наших фізичних і моральних можливостей”, – каже волонтерка, зоозахисниця Алла Ляпандра.

Додамо, волонтери у Тернополі опікуються десятками безпритульних тварин. Чотирилапі потребують не лише регулярного харчування, а й медичної допомоги.