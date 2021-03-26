Все більше працівники поліції документують нові факти шахрайств вчиненні щодо мешканців області. Потерпілі повідомляють, що невідомі під різними приводами привласнюють їх готівку, при цьому діють від імені приятелів.

Від такого роду злочину потерпів 36-річний мешканець міста. Він розповів, що в одній із соціальних мереж йому надійшло повідомлення від його приятеля. Він просив позичити кошти в розмірі 4500 гривень, які він пообіцяв повернути. Заявник за лічені хвилини перевів кошти й тоді зателефонував до друга, однак останній розповів, що вперше про таке чує. Потерпілий зрозумів, що його ошукали та звернувся за допомогою до правоохоронців.

Відомості про подію працівники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.