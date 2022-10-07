Хотіли втекти з України: на кордоні спіймали військовозобов’язаних чоловіків з Тернопільщини

Водія та мікроавтобус Мерседес, яким пересувались правопорушники, затримано поблизу державного кордону у межах прикордонної смуги у Чернівецькому районі.

Представники Чернівецького загону затримали 20 громадян України, які поза пунктами пропуску намагалися потрапити до Румунії й Молдови. Про це повідомляє МВС.

Зокрема, у ході реалізації випереджувальної інформації, оперативні співробітники Чернівецького загону спільно з охоронцями кордону відділу прикордонної служби «Красноїльськ» затримали 5 правопорушників, які поза пунктами пропуску прямували до Румунії. Водія та мікроавтобус Мерседес, яким пересувались правопорушники, затримано поблизу державного кордону у межах прикордонної смуги у Чернівецькому районі.

Як з’ясувалося, водій організував незаконний перетин українсько-румунського кордону поза пунктами пропуску для 5 військовозобов’язаних чоловіків – мешканців Сумської, Тернопільської та Чернівецької областей, забезпечивши їх трансфер.

Водночас військовослужбовці відділів «Кельменці», «Фальків» та відділення «Нижні Петрівці» у семи випадках затримали ще 14 осіб призовного віку, які в незаконний спосіб намагалися потрапити до Молдови та Румунії. Чоловіки не змогли пояснити прикордонникам мету перебування у контрольованому прикордонному районі, а згодом зізнались про намір незаконного перетину кордону. Порушниками кордону виявилися мешканці Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Одеської та Хмельницької областей.

Правопорушників доставлено до прикордонних підрозділів та притягнено до відповідальності за ст.204 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) КУпАП. Окрім цього, стосовно двох громадян до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.