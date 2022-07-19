Учора близько 22-ї години, патрулюючи на вулиці Бережанській, інспектори помітили автомобіль Volkswagen, який з’їхав з дороги в кювет. Поряд стояли розгублені люди, які намагалися своїми силами виштовхати автомобіль на проїжджу частину.

Патрульні під’їхали громадянам на допомогу. Спільними зусиллями транспортний засіб вдалося повернути на дорогу.

Водій розповів патрульним, що, вони вимушені були покинути свою домівку в Запорізькій області через війну та, поспішаючи до родини в Тернопільській області, до початку комендантської години, чоловік не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Самостійно громадянам витягнути транспортний засіб на дорогу ніяк не вдалося б, тому вони були безмежно вдячні охоронцям порядку за допомогу.

Громадяни продовжили рух своїм автомобілем самостійно, а патрульні продовжили нести службу.