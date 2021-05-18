У вчиненні крадіжки співробітники поліції підозрюють чотирьох жінок. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Повідомлення про крадіжку з будинку надійшло до співробітників Гусятинського відділення поліції від 83-річної жительки Васильковецької сільської громади. Виїхавши на місце події, працівники поліції встановили, що вдень на подвір’я пенсіонерки зайшли четверо жінок, нібито щоби купити яйця. Допоки незнайомки розмовами відволікали господиню, одна з них зайшла до будинку, двері якого були незачиненими, та викрала зі сховку 34 тисячі гривень і понад 4 тисячі доларів США.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.