У с. Іванків Заліщицького району Тернопільської області чоловік жорстоко вбив свою дружину. Все сталось через те, що кохана його зрадила та переїхала жити до коханця.

Про це повідомляє Вголос із посиланням на “Надзвичайні новини”.

Жінка покинула чоловіка та переїхала до коханця

Відзначається, що жертва була із 1977 року народження, її чоловік – із 1974. Разом вони важко працювали на заробітках у Польщі та навіть побудували два будинки. Один – собі, інший – старшій доньці.

Конфлікт у родині почався після того, як у жінки з’явився коханець і вона переїхала до нього. Законний чоловік страждав через це, проте чекав та сподівався, що його кохана повернеться. А коли та покинула коханця, то пробачив їй.

Жінка хотіла вдруге піти з родини

Проте одного дня стався скандал. 18-річний син подружжя на порозі свого будинку побачив закривавленого батька, у будинку лежала його мати. Вона була вся у ранах. Жінка померла на руках у сина.

“Мама хотіла від нього піти, але батько не відпустив. Він її спочатку дуже побив, а потім і зарізав”, – розказав син подружжя.

Чоловік хотів себе вбити на кладовищі

Після вчиненого чоловік побіг на кладовище, де перерізав собі вени та шию. Рани вбивці виявились не смертельними. Його вдалось врятувати та передати правоохоронцям.

Чоловіка арештували, йому загрожує до 10 років тюрми.