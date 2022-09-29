23 000 гривень зникло з карткового рахунку мешканки обласного центру. Заявниця намагалася оформити грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб й потрапила в шахрайську пастку.

За словами жінки в мережі Інтернет вона знайшла публікацію з інформацією про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. В дописі шахраї вказали посилання на ресурс, де можна подати заявку для отримання допомоги. Перейшовши за посиланням жінка ввела персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей. Однак за певний проміжок часу замість отримати кошти, вона отримала сповіщення про списання власних заощаджень. За допомогою вона звернулася до правоохоронців територіального підрозділу поліції.

За фактом шахрайства слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).