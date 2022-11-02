З початком російського вторгнення спостерігається тенденція до зростання випадків шахрайств під приводом нібито “оформлення грошової допомоги”. Громадяни не отримують нічого, натомість втрачають власні заощадження.

Переходячи за посиланням, яке пропонує отримати кошти, людина потрапляє на фішинговий сайт. Це двійник надійного легального сайту, розміщений за схожою електронною адресою – людина думає, що зайшла на сайт свого банку, а насправді – це сайт-двійник шахраїв, який візуально дуже схожий, адреса сайту відрізняється зазвичай всього на одну літеру. Якщо на такому фішинговому сайті людина вводить номер картки, мобільного телефону, паролі – шахраї можуть отримати доступ до її рахунків і зняти всі кошти.

Двоє мешканців Чортківщини таким чином втратили гроші. Одна з заявниць позбулася 1700 гривень, а інша – 35 000 гривень.

Відомості про злочини працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають: не довіряти повідомленням в соцмережах та телеграм-каналах, які просять перейти за невідомим посиланням та ввести секретні дані банківської картки нібито для оформлення “грошової допомоги”.

Нікому ніколи не потрібно повідомляти секретну інформацію про свій банківський рахунок, паролі карток тощо. Всі операції щодо банківського проводьте безпосередньо у відділенні банку.