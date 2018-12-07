Хорватська художниця розкаже тернополянам про важливе

07/12/2018 Розмір тексту:

Живопис, графіку та інсталяції представить у Тернополі молода хорватська мисткиня Мірта Бобан. Її виставка «Про важливе» відкриється 13 грудня у галереї «Бункермуз» о 19.00.

Свої картини Мірта Бобан малює акрилом, переважно на полотні. Щодо графіки, то обрала для себе колаж. А ще розмальовує манекени.

Куратор проекту «Про важливе», кандидат мистецтвознавства Олена Якимова розповіла: «Чільним образом у творчості Мірти Бобан є жінка, її середовище, побут, те, що її наповнює, зокрема своєрідний сюрреалістичний світ внутрішніх переживань. Для художниці важливо показати жінку вільною та сильною, необмеженою у своїх можливостях. Але жінка для Мірти не є феміністкою. Це означало б визнати її слабкою, безпорадною істотою. Не лише жінка як така є джерелом зацікавлення для Мірти. Водночас вона досліджує образ жінки-мисткині та її потенціалу як творця. У цьому контексті незаперечним є вплив на творчість молодої авторки однієї з найвідоміших жінок-художниць — мексиканської мисткині Фріди Кало. Остання є джерелом інспірації та навіть може бути названа кумиром Мірти. Намагаючись позбавитись видимих впливів мексиканської бунтарки, вона, володіючи власним яскравим творчим темпераментом, намагається шукати нові форми та об’єкти для творчості, зокрема обирає колаж та звичайні промислові манекени, яким надає змісту художніх артефактів, розмальовуючи їх у притаманній їй манері».

– Найкраще у творчості – це те, що ти креативний та вільний, – каже Мірта Бобан. – Та найголовніше – це те, що ти твориш мистецтво. Чому я творю мистецтво? Це як суп місо. Іноді я б радше з’їла тістечко, але суп місо — це саме те, чого хоче моє тіло. Це, як стосунки любові-ненависті, іноді мені треба зробити крок назад, але я завжди повертають до малювання. Завжди.

Ольга Трач