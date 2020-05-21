Про важку втрату – передчасну смерть молодого спортсмена повідомила викладач Кременецького лісотехнічного коледжу Анна Леськів.

Смерть колишнього студента шокувала усіх, хто був знайомий з юнаком. Про нього відгукуються не лише як про хорошого спортсмена, а й добру людину та надійного друга, пише Терен.

– Вчора пішов з життя молодий хлопець, спортсмен та просто хороша і добра людина, Степан Юрків. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини, у якої ще все життя попереду, проте світлі спогади про Стьопу, як капітана волейбольної команди КЛТК, веселого та доброзичливого студента, завжди будуть сильнішими за смерть. Нехай Бог дасть сили перенести родині важку втрату, поділяємо біль та сум. Вічна пам’ять та Царство Небесне! – написала Anichka Leskiv.

Висловлюємо щирі співчуття з приводу непоправної втрати рідним та близьким Степана Юрківа.