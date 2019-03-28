Дбати про здоров’я закликали учасниць соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Саме цій тематиці присвятили зустріч тернополянки поважного віку.

Спікер зустрічі, завідувач філії жіночої консультації Тернопільської комунальної міської лікарні Ірина Лука наголосила: серед літніх людей побутує думка: мені вже залишилося недовго. Проте це стереотип, – наголосила лікарка. Оскільки життя і здоров’я – це великий дар, і про нього необхідно турбуватися.

«Люди поважного віку хочуть бути вислуханими, вони потребують поради, уваги, розуміння. І це те, що сьогодні ми можемо їм дати. З такими людьми, як ніколи важливо, просто розмовляти, щиро цікавитися ними».

Нагадаємо, соціальна ініціатива «Єднання поколінь» працює у Тернополі більше року. Люди поважного віку збираються двічі на тиждень: у середу і неділю. Під час зустрічей порушують різноманітну актуальну тематику. Координує проект тернополянка Ольга Гордієнко. До слова, цю ініціативу уже перейняли хмельничани.

Софія Романська