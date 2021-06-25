Хоробрий кіт зі Збаража не злякався великої змії, яка запозла на подвір’я. ВІДЕО

На Тернопільщині у себе на подвір’ї місцевий мешканець виявив здоровенну змію, котру поспішив зняти на відео.

Відеозапис користувач Юра Збараж опублікував на своїй сторінці в мережі Фейсбук, повідомляє 0352.ua.

“Збараж, змії…”,- написав він на своїй сторінці.

На відео можна побачити, що чорний котик сидить прямо навпроти потенційно небезпечної істоти, не відчуваючи жодної помітної тривоги.

“А то не вуж?”,- поцікавилася Маргарита Коблюк.

“Тут у лісі такі повзають, бачила до двох метрів”,- прокоментувала Ванда Бродезька.