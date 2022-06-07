До 30 червня у Тернополі триватиме громадське обговорення щодо перейменувань 13-ти вулиць у місті, що мають радянське або російське походження. Однією з вулиць на перейменування є вулиця Ломоносова, яку пропонують перейменувати на вулицю Князя Святослава.

Чому перейменовують вулицю Ломоносова?

Ломоносов Михайло Васильович – російський учений-натураліст, геохімік, поет, перший російський академічно освічений вчений, деякий час навчався в Україні у Києво-Могилянській академії. Народився 8 листопада 1711, у с. Денисовка, біля м. Холмогори, Архангелогородська губернія, Московське царство. Помер – 15 квітня 1765 р., Санкт-Петербург, Росія.

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На честь кого пропонують перейменувати цю вулицю?

Князя Святослава (Святослав Хоробрий) (близько 931–972) – великий князь київський (964–972 рр.), єдиний син Ігоря та Ольги. Уславився перш за все як відважний воїн і талановитий полководець. Повернув до складу Київської держави племінне княжіння в’ятичів (964 р.), розгромив Хозарський каганат (965–968 рр.), вів війни на Північному Кавказі й переміг племена ясів та касогів. Вів активну політику щодо Візантії. Здійснив два Балканські походи в 968 та 969–971 рр. Сприяв зміцненню центральної влади і її зосередженню в руках великого князя. Здійснив адміністративну реформу, посадивши своїх синів намісниками в Києві (Ярополка), стольному граді деревлян Овручі (Олега) та Новгороді (Володимира). Протягом 964–968 рр. князь Святослав повернув до складу Київської Русі племінне князівство в’ятичів; розгромив Волзьку Булгарію; завдав поразки Хозарському каганату й оволодів його столицею містом Ітіль; поширив свій вплив на Північний Кавказ, підкоривши племена ясів і касогів. У 968 р. здійснив перший Балканський похід до Болгарії. Повернувся додому і звільнив Подніпров’я від печенігів. У березні 972 р, загинув на дніпровських порогах, потрапивши в засідку печенігів.

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Де можна підтримати перейменування або залишити коментар?

Залишити коментар щодо перейменування вулиці можуть повнолітні громадяни України, зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, двома способами:

через портал «Електронні консультації та обговорення» за посиланням

письмово через відділ звернень Тернопільської міської ради за адресою м. Тернопіль, вул. Листопадова,6 із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та адреси особи, яка їх подає.

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