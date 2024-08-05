Сучасна кухня має наповнюватися інноваційною та просунутою технікою високої якості. Особливу увагу слід звернути на холодильники, адже саме вони забезпечують комфортне зберігання продуктів харчування, інгредієнтів та заготовок. Відмінним вибором буде техніка від бренду LG, яка здобула популярність у великої кількості покупців.

На окрему увагу заслуговує лінійка класичних двокамерних моделей. Використання подібних холодильників lg забезпечить зручність та комфорт для постояльців, вдасться рівномірно розподілити продукти та отримувати до них швидкий доступ. Різноманітність відтінків техніки дозволить гармонійно доповнити практично кожний інтер’єр кухні.

Переваги холодильників LG

Після покупки гарантується отримання ефективного, надійного та довговічного пристрою. Тим більше він буде доповнений наступним набором переваг:

сухе заморожування (традиційне рішення для більшості холодильників, що виключає утворення льоду на стінках);

генератор льоду (отримання доступу до великої кількості льоду будь-якої миті);

дисплей (джерело інформації на дверцятах холодильника без необхідності її відкриття);

зона свіжості (особливі умови вологості та температури, щоб зберегти продукти в ідеальному стані та відповідним складом);

захист від дітей (блокування дверцят або панелі управління);

перевішування дверей (відмінне рішення, якщо потрібно змінювати напрямок відкриття).

Якщо розглядати технічні моменти, перевагою є застосування компресора Smart Inverter. Він працює з низьким споживанням електроенергії та видає мінімум шуму. У холодильників LG нульовий зазор, що означає відсутність ззаду елементів, що випирають. Це дозволяє встановити його впритул до стіни, заощаджуючи простір.

Модельний ряд

Компанія пропонує велику кількість моделей у різному виконанні. Дводверні моделі мають кілька класів енергоспоживання, включаючи А+, А++ та А+++. Відрізняються корисним обсягом, функціоналом та зовнішнім виглядом. Внутрішнє компонування практично скрізь однакова, але в деяких моделях буває по дві зони свіжості з окремими регулюваннями, а в деяких моделях зони взагалі немає.

Розташування морозильної камери нижнє за умови двокамерних холодильників. Є також однокамерні холодильники та Side-by-side, де дверцята для доступу до камер розташовані як дверцята у двостулковій шафі.

Фірмові функції

Виробник LG постійно славиться новими оновленими можливостями, інноваціями та функціями. Серед новинок можна виділити:

Door-in-Door (унікальна можливість отримати швидкий доступ до продуктів завдяки особливій будові дверей);

DoorCooling+ (плавне, але швидке охолодження кожного відсіку);

InstaView (передня панель має дзеркальне покриття, але після стукоту двічі стає прозорою, щоб оцінити вміст полиць);

LG ThinQ (управління за допомогою бездротових мереж Wi-Fi, дозволяючи контролювати всі показники та отримувати звіти щодо показників);

розумна діагностика (допомагає швидко оцінити несправність та передати інформацію на смартфон).

Залишається лише визначити потрібну модель та набір її функцій.