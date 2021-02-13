Похолодання на Тернопільщині посилюється. За прогнозами синоптиків, температура повітря знижуватиметься до 15 градусів морозу. Протримаються низькі температурні показники майже до двадцятого лютого.

До західного регіону насувається повітряна маса арктичного походження. Ускладнюватиме синоптичну ситуацію сильний північно-західний вітер із штормовими поривами. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

«Похолодання, яке вже найближчої доби зайде практично на всю територію України і яке міцнішатиме на наступному тижні, протримається до 20-21 лютого. Серіал із південних циклонів закінчиться – снігопадів та льодяних дощів вже не передбачається. 14 лютого антициклон Helida виштовхає циклони з України, щоб дати дорогу повітряній масі арктичного походження. Суттєві опади в Україні – навряд, лише в окремих районах можливі залишки періодичного снігу. На дорогах ожеледиця! Температура повітря вночі очікується -10-16 градусів, вдень -5-11 градусів. Переважатиме північно-західний вітер, він передбачається сильним, некомфортним, із штормовими поривами. Так часто буває, коли суне важке холодне повітря. На наступному тижні холод посилиться, істотні опади малоймовірні», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами метеорологів, послаблення морозів в Україні очікується 21-22 лютого. А поки жителям краю радять тепло одягатися і не переохолоджуватися.