Хвиля дощів охопила Західну Україну. Суттєво знизилися і температурні показники. За словами синоптика Наталки Діденко, далі також спостерігатимуться опади і домінуватиме холодна повітряна маса.

Повернення тепла обіцяють не раніше третьої декади липня. А поки радять готувати теплий одяг і парасолі.

«Холодяка триває в Україні. Минулої ночі, наприклад, у Карпатах було +5+8 градусів. Холодна чи прохолодна, як кому, повітряна маса в Україні домінуватиме. Найближчої ночі температура повітря становитиме +8+14 градусів, на Заході подекуди навіть +15+17 градусів. Дощі із зрозумілою лише їм періодичністю йтимуть також майже повсюди. Розуміючи, що всіх цікавить справедливе літнє потепління, ризикну і скажу, що, за пропередніми прогнозами, надія на повернення шортів та голих плечей зявиться 20-22 липня. Тобто, аж не найближчими, а наступними вихідними очікується підвищення температури повітря до +26+29. Там знову з південних широт попре спека на Західну та Південну Європу. А поки що кутаємося, не мерзнемо, насолоджуємося свіжим чудовим повітрям», – зазначає Наталка Діденко.

Отже, різкі перепади температурних показників стали традицією на Тернопільщині. Наразі доводиться переживати холоднечу, а наприкінці місяця ймовірна шалена спека.

Софія Романська