Холодне арктичне повітря йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, з 17 листопада у краї відчутно похолоднішає: можливі заморозки, а також незначний мокрий сніг.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 16 листопада Тернопільщина перебуватиме в полі пониженого атмосферного тиску та під впливом холодного атмосферного фронту.

«На Тернопільщині очікується хмарна погода. Вночі можливі невеликі, вдень помірні дощі. Також вночі та вранці спостерігатиметься туман. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 1 – 6° тепла, вдень 4 – 9° тепла».

Синоптики попереджають: ввечері 15 листопада та вночі і вранці 16 листопада очікується туман видимістю 200 – 500 м. В області оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Температура впродовж тижня коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.