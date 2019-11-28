«Хода мужності» зібрала у Тернополі понад півтори тисячі артилеристів. Вони вийшли на марш центральними вулицями міста.

Організували ходу на честь виведення підрозділів 44 артилерійської бригади із зони бойових дій на Східній Україні.

Артилерійська бригада була створена у 2014-му році в місті Яворові, – розповів прес-офіцер Юрій Кульпа. Артилеристи від початку антитерористичної операції виконували завдання у зоні бойових дій на Східній Україні. «Втомлені проте щасливі, додому повернулися захисники. Під звуки військового оркестру, армійці ступили на мирну землю, яку боронили протягом тривалого часу. Без втрат особового складу і техніки артилеристи прямують до пункту постійної дислокації. На пероні побратими, зустрічають хлібом – сіллю, з потягу – в обійми».

Подивитися на «Ходу мужності» прийшли сотні тернополян. Також зустрічали армійців з синьо-жовтими кульками школярі та студенти.

Софія Романська

Фото Юрія Кульпи