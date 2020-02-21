Минає шоста річниця Революції Гідності. Тернополяни третій день поспіль вшановують Героїв, які загинули під час мирних протестів у столиці.

Вчора колона жителів міста вирушила від храму Різдва Христового на площу Героїв Євромайдану. Там відбувся мітинг-реквієм.

Вшанувати світлу пам’ять Героїв, які першими стали на захист Свободи і Гідності кожного з нас, пожертвували власним життям заради кращого майбутнього, прийшли їхні рідні, представники влади, громадськості, духовенства, військовослужбовці та правоохоронці. Усі присутні пригадали страшні події Майдану, які сколихнули нашу державу 6 років тому.

«Багато людей зараз не розуміє для чого відбувалася Революція Гідності, оскільки їм добре жилося. Людські установки так просто не змінюються. Це особливо стосується тих, хто народився і жив у Радянському Союзі. Коли ми починали займатися волонтерством, то нас і проклинали, і зовсім не розуміли, чому ми це робимо. А я борюся за свою країну для своїх дітей, для нашого майбутнього покоління. Звісно, події Майдану спокійно згадувати не можу, але розумію, що наша країна і її майбутнє варте того, щоб за нього боротися», – каже учасник Майдану, волонтер Богдан Кіндій.

З нагоди шостої річниці Революції Гідності мітинги відбуваються і в районах області. Тернопільщина згадує історії семи Героїв Небесної Сотні, а це – Назар Войтович, Устим Голоднюк, Ігор Костенко, Олександр Капінос, Василь Мойсей, Тарас Слободян, Василь Аксенин.

Софія Романська