“Хочєцца вєрнуцца”: майже опівночі у самому центрі Тернополя гучно лунала російська попса. ВІДЕО

Вчора о 23.20 з одного із закладів громадського харчування у центрі міста голосно лунала російська музика.

Відповідний відеозапис виклав Ромко Задорожний у групі Плітки тернопільські, повідомляє Терміново.

“Ані прохання, ані поліція чуваків не заспокоїли. Щодня там є росіянська музика”, – пише чоловік.

Речниця патрульної поліції Тернопільської області Катерина Метельська розповіла, що такий виклик дійсно був.

“Поліцейські склали постанову за ст. 182 КУпАП ( Порушення тиші) на правопорушника”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що стаття 182 КУпАП передбачає відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях – тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб та громадян – суб’єктів господарської діяльності – від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої і на посадових осіб та громадян – суб’єктів господарської діяльності – від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші.