Родич загиблого бійця з Тернопільщини Володимира Рудика звинуватив керівництво країни та Збройних сил у тому, що вони приховують правду про втрати на фронті.

Про це чоловік написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Як ідеться у дописі Романа Коваля, його племінник загинув 21 серпня в районі Щастя, що на Луганщині. У той же час Президент Володимир Зеленський, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Незалежності, заявив, що на передовій протягом 29 днів немає втрат.

“Ви знаєте за смерть воїна, який 5 з половиною років воював за Україну? Ви знаєте, що 21 серпня 2020 року на Сході, в районі Щастя, що на Луганщині, загинув Рудик Володимир Володимирович, розвідник, офіцер 14 бригади ЗСУ, син мого брата? І коли Ви, пані і панове, з шиком відзначали на Софіївський площі річницю держави, посивіла мати і батько, рвали на собі волосся і плакали біля цинкової труни”, – зазначає автор допису.

Він також наголосив, що на похорон бійця не приїхали ні представники влади, ні Збройних сил. Тож його похоронили без військових почестей.

Нагадаємо, Володимир Рудик був родом із села Золотники Теребовлянського району. Мобілізований у квітні 2015 року. На війні пройшов бойовий шлях від солдата до старшого лейтенанта. Був командиром роти 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За час захисту незалежності та державного суверенітету України отримав 6 державних нагород. Загинув 21 серпня внаслідок кульового поранення. Захиснику був лише 31 рік. Похоронили бійця у рідному селі на Тернопільщині.

Як повідомили на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, за результатами попередньої службової перевірки, воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю. Водночас батьки сумніваються у правдивості цієї версії і припускають, що керівництво частини приховує правду про загибель їхньої дитини.