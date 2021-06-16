“Це пі…ц!”, – чую позаду себе. Слово мовлене голосно, так що щоб почути його, немає потреби напружувати слух.

Я, як і інші люди, які були в той момент на алеї парку, цілком воліли б не чути його, але що вдієш – якийсь тінейджер, майже підліток, саме таки чином вирішив висловити свої емоції чи враження двом своїм супутницям. Дівчат це, судячи з їхнього сміху, абсолютно не шокувало і навіть не збентежило…

Починаю вже нагадувати сам собі підстаркуватого Дон Кіхота, який завзято воює з вітряками. Тривалий час злобував (і далі продовжую) з приводу скандальної новобудови, причетні до якої діячі і ділки вже, мабуть, давно вирішили, як краще використати прибутки від свого “дітища”. Якийсь час не давали спокою (і періодично нагадують про себе) собацюри без повідка, точніше – їхні безвідповідальні власники. Цим двом темам присвятив уже, напевно, цілий цикл публікацій. Але чотириногі, попри їхній іноді неприязний вигляд, принаймні не матюкаються на весь парк. А адвокати, які обстоювали в судах право глибоко законспірованого власника зволити будову, опиралися на якісь угоди, може й матюкаючись, але подумки. Вивергати потоки матюків здатні нині представники нашої славної юної зміни, цілковито позбавлені позитивного батьківського прикладу і впливу, зате з надлишком наділені зневагою до прийнятих в суспільстві норм поведінки.

Як не дивно, у представників цього суспільства, навіть, можна сказати, його еліти, це не завжди викликає обурення. Зокрема, відомий київський інтелектуал з майже постійним виразом легкої гидливості на обличчі Юрій Макаров (з ним я не раз заочно полемізував) навіть присвятив молодіжній темі цілу статтю, в якій, зокрема, не поскупився на захоплені оцінки отих часто ще безвусих “матерщинників”: “Вони внутрішньо вільні. Подекуди це збиває з пантелику, бо галасливі, погано комунікують і зловживають обсценною (тобто непристойною – І.Д) лексикою, це факт. Але внутрішніх гальм чужого авторитету й тим більше чужої влади для них не існує…”

Вільні? Напевно, так – коли я зробив зауваження у супермаркеті кільком отаким “вільним” через матюки в присутності жінок і дітей, найнахабніший з них процідив крізь зуби: “А ми живемо у вільній країні!”.

Немає внутрішніх гальм чужого авторитету? Як на мене, головна біда нашої ідеологічно-виховної системи полягає у відсутності в ній позитивно-авторитетного стержня. Тому молодим “бикам” залишається найлегше і найпростіше – “бикувати”.

Саме через те, що отакі типи почуваються надто вільно, повітря нині навколо буквально густіє від гидотної нецензурщини тюркського походження. З цим треба щось робити, але, здається, нікому – ні правоохоронцям, ні педагогам (на них надії небагато), ні батькам отих самих “вільних” – справи немає. Хоч бери – та запихай у вуха “беруші”. Словом, повний “пі…ц”.

Бачите, таки мав рацію одноногий пірат Джон Сільвер у “Острові скарбів”: “Не можна торкнутися дьогтю і не замаститися”…