Епідемічна ситуація з коронавірусом на Тернопільщині покращується.

Про це повідомив епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев. Стабілізація простежується у більшості населених пунктів області.

Сьогодні на Тернопільщині зареєстрували 758 нових випадків коронавірусу. Інфекцію виявили у кожного другого протестованого. «Ми цього тижня спостерігаємо позитивні тенденції в епідемічній ситуації. Кількість випадків, порівняно з минулим тижнем зменшилася. Через два тижні ми можемо вийти на початкові показники цього зимового підйому. Проте ми продовжуємо знаходитися в стані пандемії. Тому важливо дотримуватися визначених карантинних заходів. Також надзвичайно важливо завершити вакцинацію, кому потрібно – провести бустерну дозу. Це захистить від важкої форми хвороби», – зазначив Володимир Паничев.

Попри стабілізацію епідситуації у краї фіксують значну кількість летальних випадків. Учора померло п’ятеро людей з підтвердженим діагнозом коронавірусу.