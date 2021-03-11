Хмельничанин буде відповідати за спробу підкупити патрульних на Тернопільщині

Кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди нестиме житель Хмельницької області.

Нетверезого за кермом автомобіля хмельничанина зупинили в самому центрі Теребовлі. Аби вирішити питання, водій став пропонувати працівникам сектору реагування дві тисячі гривень. Його дії було задокументовано і розпочато кримінальне провадження.

Як повідомили у поліції, свою вину щодо пропозиції надати неправомірну вигоду працівникові поліції хмельничанин визнає. Триває досудове розслідування.