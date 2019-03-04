Хлопчика, котрий зник неподалік Тернополя, знайшли мертвим
04/03/2019 0
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Зниклого у неділю, 3 березня, 4-річного хлопчика знайшли у річці без свідомості.
Про це повідомляють у поліції.
Медики намагалися реанімувати дитину, проте повернути її до життя не вдалося.
Нагадаємо, хлопчик зник у селі Смиківці, на території садового товариства “Пролісок”, вчора увечері. Відтак, матір звернулася у поліцію. Правохоронці негайно вирушили на пошуки дитини.
На жаль, сталося непоправне. Обставини трагедії з’ясовують.
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