5-річного хлопчика з опіками голови та отруєнням димом доставили у Борщівську районну лікарню внаслідок пожежі житлового будинку в селі Турильче.

Це сталося вчора о 14-й 29, каже “Новинам” Тернопільської філії Суспільного заступниця головного лікаря Центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончак. За її словами, хлопчик отримав травми середнього ступеня важкості. Загрози його життю на момент госпіталізації – не було.

Заступник головного лікаря Борщівської районної центральної лікарні Олег Мариновський розповів, що хлопчик, який травмувався під час пожежі будинку, перебуває у дитячому відділенні з діагнозом отруєння чадним газом. За словами медика, його стан задовільний.

Як повідомив сьогодні черговий управління з питань цивільного захисту населення області Анатолій Крук, повідомлення про пожежу в одній з кімнат цього будинку надійшло вчора о 14-й годині.

Читайте також:

Дітей врятували через вікно, є постраждалі: на Тернопільщині горіла хата. ФОТО