27 квітня у тернопільському “Вікні Життя” було залишено малюка: лікарні впевнені, що малеча обов’язково зробить щасливою якусь сім’ю, котра зголоситься його всиновити.

Хлопчика назвали Володею. А перед святами він ще й прізвище отримав – Великодній, повідомляють Т1 Новини.



За словами медиків, дитина народжена в пологовому, мала належну лікарську підтримку. Володі близько двох тижнів. Мати поряд з хлопчиком залишила деякі речі та суміш для харчування. Але було б добре ще знати, чи отримав маленький Володя якісь щеплення. На цьому наголосила завідувачка відділення неонатального догляду лікування новонароджених КНП “Тернопільська комунальна міська лікарня №2” Наталія Бадюк.



Після свят малюка передадуть в обласну дитячу лікарню. Звідти – у будинок малятка. Наразі в другий пологовий для Володі можна приносити одяг та дитячу суміш. Лікарі годують малюка “хуманою гіпоалергенною”.



Додамо, за десять років існування “Вікна життя” у 2-му пологовому, Володя – це вже третя залишена дитина.



Детальніше дивіться у відео “Т1“.