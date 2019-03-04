Хлопчик, якого знайшли мертвим неподалік Тернополя, дві години пролежав у воді

04/03/2019 Розмір тексту:

3 березня о 19:40 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшла інформація від оперативного чергового ГУ НП в Тернопільській області, про те що в с. Смиківці Тернопільського району, на території садового товариства «Пролісок», близько 19:00 пропав чотирирічний хлопчик.

Після отримання повідомлення, за сигналом «Збір – аварія» було негайно піднято особовий склад Тернопільського районного відділу та 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. До місця події також направлено оперативну Управління ДСНС України у Тернопільській області, позаштатне кінологічне відділення, фахівців психологічної служби та пошуково-рятувального відділення. Загалом, до пошуків були задіяні 32 рятувальника, 35 працівників поліції та близько 20 чол., з числа місцевого населення.

Орієнтовно о 21:05 патрульні виявили дитину у річці, без свідомості.

Рятувальники, спільно з працівниками швидкої медичної допомоги, протягом 30 хвилин проводили реанімаційні заходи. На жаль життя хлопчика, який близько двох годин провів у воді, врятувати не вдалося.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким дитини.

Джерело: Управління ДСНС у Тернопільській області