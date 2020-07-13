Водія, що в нетверезому стані збив хлопчика у Прошовій, триматимуть під вартою.

8-річного Юрчика Чорного із Прошової Тернопільського району п’яний водій збив автомобілем неподалік його подвір’я. Страшна ДТП сталася 8 липня, близько 19-ої години.

Хлопчик в ту мить стояв на узбіччі з 14-річною сестрою Христиною, спілкувався з сусідом через паркан. Нині Юрчику важкому стані в реанімації обласної дитячої лікарні, вже переніс одну операцію, попереду ще кілька. Медики неберуться нічого прогнозувати. Рідні та односельці моляться, щоб дитина вижила і одужала, збирають кошти налікування. Якби Христина вчасно не відскочила вбік, то могла теж опинитися під колесами автівки. Дівчинка зжахом згадує аварію, дала покази слідству. На місці ДТП люди мало не вчинили самосуд над водієм.За кермом автомобіля Volkswagen був 38-річний Володимир Суховер із сусіднього села Смолянка. На момент аваріїводій був у критичному стані сп’яніння — ледве тримався на ногах, мало що усвідомлював. Алкотестер показав увипарах із його ротової порожнини 2,34 проміле алкоголю, а ось у висновку експертизи на основі забору кровівказано 3,17 (!) проміле. У такому неадекватному стані він сів за кермо, наслідки могли бути фатальними…Тернопільський міськрайонний суд обрав водієві міру запобіжного заходу — тримання під вартою упродовж двох місяців, також він або його рідні мають право внести грошову заставу в розмірі 168 тисяч 160 гривень, пише НОВА Тернопільська газета.

«Де я? Хто мене сюди привіз?..»

Мама потерпілого хлопчика Наталя Чорна сама виховує шестеро дітей. Юрчик — наймолодший. Нині вона невідходить від сина. У момент аварії жінка була на городі. «Юрка збила автівка…» — примчала до неї переляканаХристина. Мати не чула землі під ногами — за мить була біля сина… Сусіди надали першу допомогу хлопчику,викликали швидку, поліцію, затримали водія, який намагався утекти, проте зупинився в… пшениці. Автівка після удару ще проїхала певний відрізок шляху, злетіла в поле і застрягла

Два дні Юрчик був у комі, 10 липня розплющив очі. «Де я? Хтомене сюди привіз?» — запитав. Пані Наталя заспокоїла сина,запевнила, що все буде добре. Того ж дня обирали мірузапобіжного заходу для водія. Згорьована і вкрай виснаженамати приїхала до Тернопільського міськрайонного суду.

Підтримати маму хлопчика прийшла її рідна сестра Марія Хмурич.

— У Прошовій кажуть, що водій три дні їздив п’яний, через це наробив великої біди… — зітхає пані Марія. — Моя сестра має шестеро дітей, сама виховує їх, нікого не кинула, не залишила, як би не було важко. Діти повиростали, старші сталипідтримкою для неї. А безвідповідальний п’яниця біля хатипокалічив її синочка…

В автівці був пасажир — теж нетверезий: упродовж двох годин не міг навіть вилізти, не розумів, що відбувається…

— Юрчик нарешті прийшов до тями, проситься додому, —витирає сльози пані Наталя. — Коли сталася аварія, я рвала нагороді лободу. Був такий сильний удар, ніби дві автівкизіткнулися. Юрчик стояв на узбіччі, тримав велосипед. Йогокинуло в один бік, колесо відлетіло в інший…

Водій мусить відповісти! Через 20 хвилин приїхала швидкадопомога. Відразу завезли нас до обласної дитячої лікарні.Щиро дякую медикам, які доклали усі сили, щоб врятуватисила, декого із них викликали того вечора з дому. Намдопомагають рідні, близькі, незнайомі люди, а водій хоча бвибачився…

Про обставини аварії «НОВІЙ…» з дозволу пані Наталі розповіла її донька Христина, на очах якої сталася ДТП:

— Наш сусід на самоізоляції, стояв далеко за парканом на своєму подвір’ї. Ми з братом спілкувалися з ним, були наузбіччі. Раптом я побачила, що біля нашого обійстя мчить автомобіль. Швидкість була дуже сильна, водій навіть негальмував. Брат стояв спиною до авто, тому не зорієнтувався і не встиг відбігти. «Юрку, падай у рів з ровером!» —крикнула я. Проте він не встиг навіть повернути кермо. Автівка їхала прямо на нас. Я стояла десь за метр від брата,відбігла вниз до плота. Мама би збожеволіла, якби нас обох збили… Автомобіль пролетів… Дивлюся, Юрко лежитьприбитий… «Вставай!» — кинулася до нього, але він ледве дихав. Коли я побачила водія, у мене від люті й розпачурозривалося щось всередині… Він міг вбити мого брата…

«Вибачте, я винен, але вже нічого не змінити…»

Володимирові Суховеру інкримінують ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, за що йому «світить» позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Під час обрання міри запобіжного заходу він побачився з мамою Юрчика. Пані Наталяпросила суд залишити водія за ґратами, щоб не втік за кордон. Клопотання про міру запобіжного заходу обравслідчий суддя Тарас Багрій.

— Вибачте, я винен, не заперечую. Знаю, що наробив… Але вже нічого не змінити… Я готовий все оплатити, —заявив у суді затриманий.

Водій не наймав приватного адвоката, йому надали захисника з центру безоплатної правової допомоги. Адвокатводія просив суд обрати підозрюваному запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою.

— Дане кримінальне правопорушення вчинене з необережності. Підозрюваний на даний час несудимий, його непритягали до кримінальної відповідальності, з сільської ради надали йому позитивну характеристику, — зазначивадвокат Федір Берегуляк. — Паспорти для виїзду за кордон у нього буде вилучено, на свідків не може впливати, небуде переховуватись, тому ризиків нема. Підозрюваний має батьків-пенсіонерів, проживав із вагітною жінкою, мав намір одружитися. На момент аварії він перебував у стані тяжкого загального сп’яніння, його психіка буланеспроможна керувати автомобілем. Можливо, були й технічні причини аварії. Водій не надав дитині допомогу, боне міг цього зробити через свій стан. Сторонам потрібно зробити крок назустріч, щоб вийти з цієї складної ситуації.

Суддя повідомив, що затриманий відмовився давати покази слідству, але підтвердив, що керував транспортним засобом. За висновком експертизи, в крові водія на момент аварії було 3,17 проміле алкоголю. Слідствовстановило, що у нього є два закордонні паспорти і він регулярно виїжджає за межі України. У травні цього року нанього було накладено стягнення за адміністративне правопорушення — перевищення швидкості.

— Не відпускайте його! — благала в суді мати травмованого хлопчика. — Чому водій утікав із місця аварії?! Він гнавна ділянці дороги, яку недавно заасфальтували. Після страшного удару дитина пролетіла 10 чи 15 метрів. У Юрчикатріщина черепа і крововилив, потрощений таз, переламані кінцівки, відбиті печінка, селезінка, нирка… Лікар сказав,що син народився у сорочці, бо при таких травмах може бути страшне… Просимо Бога за його одужання! Добре, щодонька Христинка відстрибнула… Ти випустив руки з керма (звернулася до затриманого, — авт.), щоб показати, якийти фраєр. Три дні ти їздив п’яний, того дня теж випивав… Мені нині допомагають чужі люди, волонтери, а ти навітьне вибачився, не поцікавився, що з дитиною. Юрчика чекають складні операцій, потрібно ставити п’ять чи шістьпластин по 7 тисяч гривень. Мені зараз не до тебе, добре, що дитина прийшла до свідомості. Але, якщо тебевипустять на волю — шукай вітра в полі…

Зваживши на існуючі ризики, суд залишив Володимира Суховера під вартою до вересня. Вийти на волю він може уразі внесення грошової застави в розмірі 168 тисяч 160 гривень.