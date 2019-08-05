Аграрії області завершують збирати урожай ранніх зернових культур. Уже намолотили близько мільйона тон зерна.

Урожайність цього року висока, – кажуть у департаменті агропромислового розвитку ОДА. Якщо погода дозволить, вдасться намолотити понад два мільйони тонн зерна.

Працівники сільського господарства наполегливо збирають зерно на полях області близько місяця. Погода цього року сприяє жнивам, – каже керівник департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимир Стахів.

«Вже обмолотили озимий ячмінь, більше половини озимої пшениці. Урожайність дуже добра, навіть вища, ніж минулого року. Цього року показники урожайності – 55 центнерів з гектара, у деяких районах ще вищі показники. Озима пшениця – понад 60 центнерів з гектара. Порівняно з попередніми роками, збираємо більше по кожному гектару. Надіємося, що зберемо більше двох з половинною мільйонів тон зерна. Погода цього року теж гарно сприяє збору врожаю, ще близько двох тижнів і весь урожай зернових культур буде зібраний».

Попри гарний врожай зернових, хліб восени може дорожчати, – кажуть тернопільські підприємці. Адже його ціна залежить насамперед від собівартості виробництва, а також ринкових факторів.

Софія Романська