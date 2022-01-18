В Україні незабаром можуть зрости ціни на хліб. Виробники побоюються, що вже цього тижня хліб може зникнути з полиць магазинів.

Побоювання можна пояснити тим, що випічка потрапила під державне регулювання цін. Тож тепер подорожчання так званих соціальних продуктів суб’єкти господарювання мають заздалегідь декларувати. Їм також заборонено встановлювати націнку на понад 10%.

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“В районі 20го січня ми побачимо проблеми з хлібом. Чому? Бо виробники хліба тепер не мають права піднімати ціни через держрегулювання. Ціни потрібно декларувати, а це не просто; хто хоч раз це робив – той знає. Я знаю! А через дорогий газ собівартість виробництва значно вища, ніж ціна реалізації в торгові точки (принаймі в тих виробників, які використовують газ для виробництва), – пише Надія Дідич на Фейсбук-сторінці.

Журналісти “Файного міста” перевірили ситуацію в місцевих магазинах та поспілкувалися з тернополянами, що вони думають щодо цього.

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