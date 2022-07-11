На Тернопільщині розпочався збір урожаю. Наразі аграрії молотять озимий ячмінь.

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш, вже зібрали понад 20 тис. тон. збіжжя.

Аграрії області відзначають високу врожайність озимого ячменю. Якщо минулий рік був рекордним щодо цієї культури, то цього року показники зросли ще на 4%.

«В області розпочався збір урожаю. У цьому році наша область планує зібрати більше. За результатами початку збору ячменю, понад 4% більше збираємо. Це тішить, оскільки багато скептиків казали нам, що цей рік буде важким, буде чуть не голод. За першими результатами збору, в нас врожайність повинна бути не гірша, ніж у минулому році. Враховуючи те, що ми засіяли більші площі, змінили сівозміни, то зиму ми будемо переживати з добрим врожаєм», – зазначив Володимир Труш.

Як повідомили у департаменті агропромислового розвитку області, цього року зернові культури посіяли на площі у 561 тис. га. Це дещо більше, ніж минулого року.