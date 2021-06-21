Хірург з Тернопільщини веде блог про те, як оперує. ВІДЕО

Хірург з Теребовлі Богдан Куліковський веде блог про те, як оперує. Чоловік каже, що за 5 років роботи пройшов шлях від інтерна до виконувача обов’язків медичного директора. Щодня працює по 10 годин, іноді працює без вихідних.

Хірург Богдан Куліковський розповідає, щодня оперує від 2 до 5 людей. Сьогодні робочий день розпочався з видалення апендикса. З операційної лікар виходить через годину, ідеться в сюжеті Суспільного.

“Операція пройшла успішно, пацієнтку транспортуємо в палату”, – розповідає хірург.

Богдан Куліковський каже, працювати хірургом почав 5 років тому. За цей час прооперував більше півтисячі пацієнтів.

“Люди часто запускають себе, запускають до того, що в мене була пацієнтка близько року тому. Вона скаржилась на болі в животі, діаметр живота був збільшений в разів 5-6.

Я запитав, скільки часу у вас збільшується живіт? Вона сказала, що близько 10 років. Ми госпіталізували її в лікарню, провели всі аналізи. І виявили, що це кіста яєчника” – каже Куліковський.

Богдан Куліковський пригадує, один із найважчих випадків в роботі був, коли пацієнтці потрібно було ампутувати ногу.

“На той момент звик до тої пацієнтки, це була одна з моїх перших пацієнток, що я сказав, почекайте, дайте мені час, я буду з нею займатись. На її лікування пішло більше півтора місяця, вона покинула наше відділення на обох кінцівках”, – розповідає Куліковський.

Хірург каже, що в роботі використовує понад шістдесят хірургічних інструментів:

“Інструменти базис будь-якого хірурга. Ручка до леза, ножиці, якими розрізаються тканини, пінцет, щоб відводити різні тканини, голкотримач”.

Чоловік каже, що День медичного працівника відзначатиме на роботі.

“Інколи це виходить і Новий рік, День народження, Великодні свята. Одного разу я 2 роки поспіль чергував на Новий рік. Бажаю здоров’я вашим рідним, близьким, здоров’я вашим пацієнтам”, – Куліковський.

День медичного працівника в Україні відзначають щорічно, в третю неділю червня з 1994 року.