Хедхантер і рибовод: хто шукає роботу на Тернопільщині

Майже дві тисячі переселенців звернулись до Тернопільської обласної служби зайнятості станом на восьме листопада. Як повідомляють у відомстві 1655 із них отримали статус безробітного, 381 – працевлашваний та 546 шукають роботу.

Працевлаштувалися внутрішньо переміщені особи переважно у сферах торгівлі, переробної промисловості, охорони здоров’я. А для більше ніж півтисячі переселенців зі статусом безробітного кар’єрні радники служби зайнятості Тернопільщини продовжують шукати прийнятні місця праці.

– Серед переселенців, які шукають роботу найбільше працівників торгівлі – 88 осіб, – повідомили у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільської обласної служби зайнятості. – Також 45 директорів і керівників підприємств чи підрозділів, 34 бухгалтери та економісти, 26 освітян: вчителів, вихователів, викладачів, тренерів, доцентів, 22 водії та машиністи, 18 медсестер. Є й фахівці рідкісних професій: хедхантер, ливарник, гірник, виноградар, птахівник, хімік, аналітик з дослідження товарного ринку, машиніст екструдера, варник сиропів, рибовод, художник, мерчендайзер, архіваріус, фітнестренер.

Роботодавці, які можуть запропонувати роботу переселенцям просять звертатися у місцевий підрозділ служби зайнятості. Також можна подати вакансію через чат-бот @DCZWorkNowBbot, вона одразу буде опублікована і рекрутери почнуть підбір кандидатів. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном «гарячої лінії» Тернопільського обласного центру зайнятості – 0635765756 або у місцевому центрі зайнятості.