Харчоблоки тернопільських шкіл – у плачевному стані

23/02/2019 Розмір тексту:

Із підприємцями, які здійснюють організацію харчування учнів у загально-освітніх закладах Тернополя відтепер укладають договори на різні терміни. Раніше їм надавали у безоплатне користування приміщення харчоблоків їдалень навчальних закладів тільки на рік. Тепер же договори укладатимуть на термін від одного до п’яти років. Відповідне рішення прийняли депутати на тридцять другій сесії міської ради.

– Відповідно до протокольного доручення міського голови працювала комісія, яка складалася із депутатів, представників профільних комісій гуманітарної і комунального майна, – розповіла Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Комісія чітко проаналізувала стан харчоблоків і їхню матеріально-технічну базу. Скажу, що у плачевному стані наші харчоблоки, зважаючи на те, що підприємці мали можливість вкладати певні власні кошти на поповнення їх матеріально-технічної бази. За наслідками того скільки коштів вклав кожен підприємець у той чи інший харчоблок тієї чи іншої школи, загально-освітнього закладу, відповідно було прийнято рішення про терміни дії договорів. Упродовж тижня працювала комісія, були здійснені об’їзди кожного навчального закладу та взяті до уваги кошти, які були освоєні суб’єктами підприємницької діяльності, і відповідно надано пропозиції про укладання договору на термін від 1 до 5 років.

Всього організацію харчування учнів у школах здійснюють 24 підприємці. Деякі з них обслуговують два, три або й чотири навчальні заклади. Та це не означає, що по всіх закладах вони отримали договір на один і той же термін. Наприклад, підприємцю, який здійснює діяльність у 10 і 24 школах, по одній договір уклали до кінця 2020 року, а по другій – до кінця 2021 року. У безоплатне користування приміщення харчоблоків їдалень терміном на п’ять років надали тільки п’ятьом підприємцям у семи навчальних закладах.

Ольга Трач