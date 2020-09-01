Прокуратурою Тернопільської області завершено розслідування у кримінальному провадженні щодо жителя одного із сіл Бучацького району Тернопільської області, обвинуваченого у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За даними досудового розслідування, зловмисник розміщував у «Телеграмі» оголошення щодо продажу конфіденційної інформацію про фізичних осіб та надсилав їх користувачам месенджеру. За попередньо обумовлену плату мешканець Бучацького району пересилав замовнику із власного комп’ютера дані окремих підприємств, установ та організацій, які містили прізвища, імена осіб, адреси, дати та місце їх народження, паспортні дані, сімейний стан, номери телефонів.

Під час обшуку правоохоронці вилучили носій інформації персонального ноутбука марки ASUS із базами даних підприємств на ньому. Слідство за ч. 1 ст. 361-2 КК України завершено.