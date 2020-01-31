На Тернопільщині викрили на отриманні 60 тис грн неправомірної вигоди керівника одного із районних споживчих товариств Тернопільщини.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Злочин розкрито працівниками УСБУ в Тернопільській області спільно із слідчими поліції за процесуального керівництва прокуратури області.

За версією слідства, посадовець отримав від місцевого підприємця неправомірну вигоду за продовження договору оренди нерухомого майна на 1 рік. Коштувала ця “угода” 60 тис грн. Задокументували факт отримання неправомірної вигоди в одному із районних центрів області.

Триває слідство за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення особі про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.