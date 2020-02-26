Шахрайство, пов’язане з виплатою соціальних грошей, нарахованих за невикористану субсидію виявили у селі Лідихів Кременецького району.

Як повідомляють у поліції, керівник місцевого поштового зв’язку привласнила ввірене їй чуже майно – житлової субсидії.

Потерпіла, не отримавши коштів, звернулася до управління соціального захисту, де з’ясувалося, що гроші таки перерахували на поштове відділення. До справи взялися працівники поліції. Вони перевірили, відповідно до документів, чи всі жителі села зі списків отримали кошти.

Як з’ясувалося, гроші дійшли не до всіх, хоча підписи навпроти прізвищ були. У ході перевірки стало відомо, що кошти присвоїла завідуюча поштового відділення. Жінка розписалася та привласнила чужу компенсацію – понад 4 тисячі гривень. Слідчі довели її причетність до злочину відповідно до статті 190 частина 1 ККУ та передали матеріали до суду.

У Кременецькому районному суді обвинувачена визнала свою провину та повністю компенсувала кошти потерпілим. Зваживши, що жінка є матір’ю двох дітей, суддя призначивши їй один рік позбавлення волі з позбавленням права обіймати відповідну посаду, звільнив від основного покарання з однорічним іспитовим строком.