Конкурси на заміщення вакантних посад керівників закладів культури оголосили 21 травня у Тернопільській обласній раді.

Посади директорів вільні у 13 закладах: Тернопільській обласній філармонії; Тернопільській обласній бібліотеці для дітей; Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці; Тернопільській обласній бібліотеці для молоді; Тернопільському обласному художньому музеї; Тернопільському обласному краєзнавчому музеї; Тернопільському обласному методичному центрі народної творчості; Тернопільському обласному центрі охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини; Борщівському обласному комунальному краєзнавчому музеї; обласному комунальному етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка у селі Велеснів Монастириського району; обласному комунальному музеї Богдана Лепкого в Бережанах; обласному комунальному меморіальному музеї-садибі Леся Курбаса в селі Старий Скалат Підволочиського району; обласному комунальному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького в Кременці. Триватимуть конкурси до 21 липня.

Основні вимоги до кандидатів такі: громадянство України, вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, вільне володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки. Бажаючі обійняти вакантні посади повинні до 21 червня подати в обласну раду: заяву про участь у конкурсі, автобіографію, копію документа, що посвідчує особу; копії документів про вищу освіту; два рекомендаційні листи довільної форми; мотиваційний лист довільної форми. Вказані документи необхідно надіслати на поштову (вул. М. Грушевського, 8, каб. 647, м.Тернопіль, 46021) та електронну (ovm@reg-adm.gov.te.ua) адреси облради.

21 травня також почали формувати конкурсні комісії, які розглядатимуть кандидатури претендентів. Перші засідання відбудуться через 10 днів після закінчення строку приймання документів. На них конкурсні комісії розглянуть документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури та відповідність кваліфікаційним вимогам. На другому засіданні конкурсні комісії проведуть співбесіди з кандидатами, під час якої вони презентують проекти програм розвитку закладу культури на один і на п’ять років. Переможців конкурсів обиратимуть шляхом голосування. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії, до якої входить дев’ять осіб. Якщо конкурсна комісія відхилить всіх кандидатів, то проведуть повторний конкурс.