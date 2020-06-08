Адміністративні протоколи склали поліцейські разом із держпродспоживслужбою на директорів ринків у Тернополі. Керівникам торговиць доведеться відповідати за часті порушення карантину та стихійну торгівлю.

Правоохоронці кілька разів попереджали директорів ринків про порушення. Втім, вони так і не виправили їх. Тепер доведеться відповідати перед судом.

“Щодо керівників всіх тернопільських ринків складено адміністративні протоколи через стихійну торгівлю і щодо неналежної роботи окремих підприємців. Насамперед робили попередження, результату не було, відтак довелося притягувати до відповідальності. Також покупці масово порушують. Відповідно до вимог головного санітарного лікаря, у приміщеннях дозволено приймати людей за умови збереження між ними півтораметрової дистанції, персонал має бути забезпечений засобами індивідуального захисту”, – повідомив начальник міського управління держпродспоживслужби Іван Гавришків.

Цими днями у Тернополі відновилася стихійна торгівля на вулиці Шептицького. Втім, в умовах адаптивного карантину можуть працювати лише санкціоновані ринки. Відтак продавців, які працюють незаконно, можуть оштрафувати.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

Порушують переважно покупці: що коїться на тернопільських ринках