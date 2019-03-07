Керівникам підприємства “світить” два роки тюрми за невиплату зарплати

07/03/2019 Розмір тексту:

Кременецькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом невиплати заробітної плати на сільськогосподарському підприємстві.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що посадові особи одного із сільськогосподарських підприємств Збаразького району впродовж вересня 2018 – лютого 2019 не виплачують 8 працівникам заробітну плату, а наявні на підприємстві кошти спрямовують на сплату комунальних послуг.

Внаслідок протиправних дій посадових осіб підприємства працівникам заборговано зарплатню на суму 148,5 тис. грн.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст. 175 КК України.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.