Обвинуваченого в хабарництві виконувача обов’язків керівника Борщівського районного територіального центру комплексування та його підлеглого випустили під заставу в розмірі 242 тис. грн.

Тернопільський міськрайонний суд 25 липня обрав військовим запобіжний захід – два місяці арешту з правом внесення 242 тис. грн застави. 26 липня за посадовців ТЦК заплатили гроші і вони вийшли на волю, повідомляє ZAXID.NET. Водночас, у справі з’явилися нові факти. За інформацією поліції, військком заставляв військовозобов’язаних чоловіків безкоштовно працювати на будівництві. За це обіцяв їм відстрочку від мобілізації.

На вимаганні хабарів від військовозобов’язаних викрили керівника Борщівського ТЦК та СП 23 липня під час засіданні ради оборони у Тернополі. Також до вимагання неправомірної вигоди причетним виявився ще один співробітник районного ТЦК та СП. Правоохоронці спільно з спецпризначенцями провели 37 обшуків в Чортківському та Тернопільському районах. Під час них виявили чимало готівки – 1, 8 млн грн, 82 тис. євро, 96 тис. доларів, чорнову документацію, паливні картки, транспортні засоби, мобільні телефони, сім-карти та інші речові докази.

Однак, за словами керівника поліції Тернопільщини Сергія Зюбаненка, гроші за ухилення від мобілізації працівники військкомату вимагали практично в усіх військовозобов’язаних чоловіків. Схем підозрювані використовували чимало. Тих чоловіків, які не мали грошей, щоб відкупитися від служби в ЗСУ, залучали до будівництва будинку для посадовця військкомату.

«Ті особи, які не мали коштів, щоб відкупитися, і не підпадали під мобілізацію, працівники ТЦК СП розповідали їм байки, що все одно вони будуть мобілізовані. За це вони були залучені в тому числі до фізичних робіт. Наприклад, будували будинок одному з працівників ТЦК СП», – розповів начальник Головного управління Національної поліції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Ще одна схема незаконного збагачення – це мобілізація людей із законним правом на відстрочку, а потім вимагання за їхнє звільнення до 15 тис. доларів. За попередніми підрахунками, працівники ТЦК заробляли на ухилянтах до 150 тис. доларів на місяць.

25 липня в Тернопільському міськрайонному суді для двох посадовців ТЦК та СП обрали запобіжний захід. В суді прокурор клопотав про арешт строком на два місяці без права внесення застави. Однак адвокати просили суд змінити запобіжний захід, посилаючись на те, що їх підзахисні самі прийшли в суд, повністю визнали вину, щиро розкаялися і дали згоду слідчому на сприяння в розкритті даного злочину щодо встановлення істини. Слідчий суддя призначив їм по два місяці арешту з правом внесення застави в розмірі 242 240 грн.

За даними «20 хвилин» обидва посадовці вже внесли заставу і вийшли на волю. Адвокат керівника районного ТЦК Борщева, зазначив, що його підзахисний вийшов з ізолятора тимчасового тримання 26 липня. Чоловік не має право залишати межі області без дозволу слідчого у справі та здав свій закордонний паспорт.

Додамо, що під час обшуків по справі Борщівського військкома в одному із приміщень виявили мертвого одного із фігурантів справи.

Зоряна Яремишин, ZAXID.NET

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