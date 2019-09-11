Працівниками УЗЕ в Тернопільській області, за погодженням з прокуратурою області, складено та направлено до суду протоколи про вчинення керівником одного з комунальних закладів Зборівського району правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.2 ст.172-7 КУпАП (вчинення дій, прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів).

Встановлено, що посадовець створив усі необхідні умови для укладення із самим собою в якості фізичної особи – підприємця кількох договорів на придбання паливно-мастильних матеріалів.

На підставі цих договорів посадова особа, як керівник комунального підприємства, упродовж 2017-2019 років підписувала платіжні доручення про перерахування собі, як підприємцю, кошти за поставлені паливно – мастильні матеріали на загальну суму понад 400 тис грн.

Постановою Зборівського районного суду, яка залишена у силі апеляційним судом, вказану особу визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-7 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області