Тернопільською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління захисту економіки в Тернопільській області ДЗЕ НП України на отриманні неправомірної вигоди викрито заступника директора з навчально-виробничої роботи одного з коледжів області.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що заступник директора вимагав від студента 300 євро за позитивне проходження навчання та успішної здачі іспитів по підготовці водіїв категорії «С». Освітянина затримали у службовому кабінеті безпосередньо при отриманні ним 300 євро неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 КК України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.