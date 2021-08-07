5 серпня 2021 року, в день свята на честь Почаївської ікони Божої Матері, керівник УПЦ МП Орест Березовський (митрополит Онуфрій) очолив святкові богослужіння в Успенській Почаївській лаврі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Божественна літургія відбулась у Преображенському соборі монастиря за участю 25 архієреїв УПЦ МП та тисяч вірян, багато з яких прийшли в Почаївську лавру пішки різними хресними ходами. Завершивши богослужіння священнослужителі та віруючі пройшли до Успенського собору лаври, де звершили молебень перед чудотворною іконою Богородиці.

Після читання Святого Євангелія митрополит Онуфрій звернувся до пастви зі словом проповіді. Предстоятель розповів вірянам про чудесну допомогу Пресвятої Діви Марії, яку Вона виявляла на Почаївській горі, та закликав і сучасних християн звертатися до Божої Матері у скрутних обставинах життя. Після слів про «скрутне життя» владика покинув Почаїв, здійнявшись у повітря на приватному гвинтокрилі. Цікаво, що власником самого літального апарату «Agusta A109E» у відкритому Державному реєстрі цивільних повітряних суден України зазначено київське ТОВ «Ейркрафт Груп». Засновником фірми виявились фірма з Кіпру та народний депутат від проросійського «Опозиційного блоку» Вадим Новинський (раніше відомий як Вадим Рудольфович Малхасян), який по сумісництву також є дияконом в УПЦ МП.