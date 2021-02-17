За втручання прокуратури в дохід держави стягнуть понад 700 тис грн через реалізацію пального, яке керівник підприємства купив у самого себе.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Рішенням господарського суду Тернопільської області задоволено позовну заяву обласної прокуратури про визнання недійсними договорів між КП «Зборівський водоканал» та фізичною особою – підприємцем, які укладені в умовах реального конфлікту інтересів та про стягнення понад 700 тис грн у дохід держави.

Встановлено, що комунальне підприємство уклало 3 угоди про купівлю паливно-мастильних матеріалів на суму понад 350 тис, порушивши вимоги законів України «Про публічні закупівлі» та «Про запобігання корупції». За цими договорами керівник «Зборівського водоканалу» фактично придбав паливно-мастильні матеріали у себе як фізичної особи-підприємця. Тепер кожна зі сторін має сплатити до бюджету вартість отриманого від незаконних угод.

Позов прокуратури задоволено в повному обсязі.