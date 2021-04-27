Золотим Кубком називається не просто звичне уже для нас онлайн-казино, в якому розташовані ігрові автомати, а ще це національна лотерея.

Серед українських любителів азартних ігор вона набирає все більшої популярності, і це завдяки якісно розробленому сайту з приємним дизайном і зрозумілою навігацією, де є великий вибір ігрових апаратів.

Ігровий клуб національна лотерея Золотий Кубок онлайн занурює у світ азарту, допомагає відчути смак перемоги, отримати емоційне розвантаження, а ще – найприємніший момент – отримання великого виграшу.

Заходьте на офіційний сайт гри

Офіційний ресурс має зрозумілий, цікавий й ретельно продуманий дизайн. Ресурс працює у двох версіях: повна та мобільна. Остання адаптована для гри зі смартфонів і планшетів. Мобільна версія надає користувачам доступ до всіх можливостей ігрової площадки. Можна грати в слоти на гроші або в демоверсії, отримувати бонуси, брати участь в акціях та турнірних змаганнях.

В ігровому залі сайту кожний геймер найде для себе те, що йому подобається, оскільки існує декілька розділів.

Популярні. Зрозуміло що це ті автомати, в які користувачі грають найчастіше.

Класичні. У цій категорії розміщаються слоти, які є класикою у світі гемблінга, наприклад, Crazy Monkey, Ultra Hot, Fruit Cocktail, Book Of Ra.

Нові. Тут геймери найдуть останні придбання й розробки ігрового порталу. У цьому розділі є такі слоти, як It’s A Joker, Ninja Fruits, The Money Game DeLuxe, Faust, а також і багато інших.

Окремо передбачена можливість пошуку за назвою ігрового апарату. Користувачеві не потрібно гортати довгий список автоматів в пошуках потрібного.

Всі ігрові апарати пропонуються в високій якості рівня HD, грати можна в повно екранному чи віконному режимі. Треба сказати, що Золотий Кубок казино має апарати, які підтримують дві версії: повну і демонстраційну. У першому випадку гра ведеться на гроші, у другому – повністю безкоштовно. Ставки робляться у вигляді віртуальних кредитів, вони нараховуються не на рахунок гравцеві, а на баланс автомата. Число демо-кредитів, залежить від правил слота, найчастіше дається 1 000 штук. Безкоштовна гра дає можливість гравцеві зрозуміти чи подобається йому ігровий автомат, розібратися в правилах ресурсу, підібрати суму на один раунд. Таким чином, демоверсія буде корисна не тільки для новачків в азартному світі, але і для досвідчених гравців, які зможуть перед початком справжньої гри на гроші в нових слотах зробити кілька безкоштовних обертань.

Що цікавить наших гравців найбільше?

Багато гравців перед тим, як почати активно користуватись сайтом цікавляться про лотереї Золотий Кубок. Відповідаємо на питання, які найбільше цікавлять новачків ігрового ресурсу.

Як знайти офіційний сайт казино?

Офіційний сайт відрізняється можливістю зробити ставку на самому ресурсі, головна валюта – це офіційна валюта України, тобто гривні. Можна перемкнути мову інтерфейсу на українську.

Що таке УНЛ Золотий Кубок?

УНЛ Золотий Кубок – це трансформація знаменитої Української Національної Лотереї. На порталі Gold Cup залишилася опція покупки лотерейних квитків.

Як грати в Gold Cup казино?

Для початку гри в Gold Cup потрібно перейти в розділ на вибір: популярні, нові, класичні, джекпоти. Можливі варіанти гемблінга зі ставками або в демоверсії. Для реальних ставок потрібно зареєструватися та створити депозит.

Чи передбачена можливість безкоштовної гри на автоматах Золотого Кубку?

Так, доступна безкоштовна версія ігор на ресурсі. Крім слотів з міткою live всі емулятори запускаються в демоверсії.